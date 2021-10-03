Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?

Максим ТришинЗдоровьеРазоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?Ложь №1. Китай не знал о коронавирусе Летом 2020 года на весь мир прогремело заявление вирусолога из Гонконга Ли-Мэн Янь.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша НиколаевПисал своё предположение,китаёц -лихо прикупили на разработку, якобы нового вируса..)) И они лихо просрались,с организацией безопасности по нему,или же им -"помогли" с этим,а то-что разработка давно идет от агликовов и пеносов,сейчас-мало кого волнует..))Комментировать
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