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Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?

Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?

Ложь №1. Китай не знал о коронавирусе Летом 2020 года на весь мир прогремело заявление вирусолога из Гонконга Ли-Мэн Янь.

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Саша Николаев
Писал своё предположение,китаёц -лихо прикупили на разработку, якобы нового вируса..)) И они лихо просрались,с организацией безопасности по нему,или же им -"помогли" с этим,а то-что разработка давно идет от агликовов и пеносов,сейчас-мало кого волнует..))

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