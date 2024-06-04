На юге Петербурга могут застроить свыше 374 гектаров земли

Согласно планам, на этой площади будет возведено множество объектов инфраструктуры - жилые дома, шесть школ, 13 детских садов, два крытых спортивных комплекса, Дом культуры, кинотеатр, выставочный зал и даже социальные службы На территории Пушкинского и Колпинского районов города планируется возвести целый новый жилой микрорайон площадью более 374 гектаров.
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