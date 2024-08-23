Дороги на Мещере перекроют 24 августа

Волжскую набережную и прилегающие улицы перекроют для движения автомобилей в ближайшие выходные.В Нижнем Новгороде перекроют часть Мещеры в районе Стрелки из-за фестиваля "Пари Фест", сообщает городской Дептранс.
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