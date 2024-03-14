ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ´ДОРОГА К ОТКРЫТИЯМ´ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙФакультет математики и естествознания Могилевского государственного университета имени А.
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