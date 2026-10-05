Елена Сомова. «Инструкция для инопланетян». Антиутопическое сатирическое эссе

Сатирическое антиутопическое эссе Елены Сомовой «Инструкция для инопланетян» — гротескный взгляд на реальность, где мошенники, лжеспециалисты, риелторы и «банкирообразные мутанты» формируют абсурдный порядок вещей.
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