Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Елена Сомова. «Инструкция для инопланетян». Антиутопическое сатирическое эссе

Елена Сомова. «Инструкция для инопланетян». Антиутопическое сатирическое эссе

Сатирическое антиутопическое эссе Елены Сомовой «Инструкция для инопланетян» — гротескный взгляд на реальность, где мошенники, лжеспециалисты, риелторы и «банкирообразные мутанты» формируют абсурдный порядок вещей.

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