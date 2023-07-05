Спички - не игрушка

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Только бизнес, или Большая «передряга»

Только бизнес, или Большая «передряга»

Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен: армия, элиты и российское общество консолидированно поддержали государство.

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Комментарии
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vnesterov1960 Нестеров
Пригожин в этом случае был не прав. Преследуя, по его мнению, хорошие цели. он по факту сработал против своей страны. Дальнейшие комментарии излишни.
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14 час.
Юдкевич Сергей
А это был Пригожин который сделал виноватыми  бойцов. Струсил, наполеончик.
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8 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ещё один спец .
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8 час.

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