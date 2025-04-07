Гретцки намекнул владельцу «Вашингтона» на подарок для Овечкина в честь рекорда

Гретцки призвал владельца «Вашингтона» Леонсиса подарить Овечкину Rolls-RoyceКанадский хоккеист Уэйн Гретцки намекнул владельцу «Вашингтон Кэпиталс» Теду Леонсису на подарок для побившего его рекорд российского нападающего Александра Овечкина.
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