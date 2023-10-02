Американцы понимают, что никто с Зеленским не будет ни о чем разговаривать в России. А если Зеленского списать, то вот вам Залужный.
Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
сколько волка не корми. он все в лес глядит. Так и Зеленский.
Ответить
20 час.
Александр Попов
ХОХОЛ это диагноз: в 80-е с ЗАПОЛЯРЬЯ - в Харьков, вёз в ЧЕМОДАНЕ мешок ЦЕМЕНТА (УКРАЛ на буровой), в Москве спросили ЧЕК. ХОХЛОВОРОДЕБИЛУ мозги не прадаш.
Ответить
12 час.
Наиль Бакиров
Бешеных собак отстреливают , это непреложная истина !!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии