Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить

Американцы понимают, что никто с Зеленским не будет ни о чем разговаривать в России. А если Зеленского списать, то вот вам Залужный.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
сколько волка не корми. он все в лес глядит. Так и Зеленский.
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20 час.
Александр Попов
ХОХОЛ это диагноз: в 80-е с ЗАПОЛЯРЬЯ - в Харьков, вёз в ЧЕМОДАНЕ мешок ЦЕМЕНТА (УКРАЛ на буровой), в Москве спросили ЧЕК. ХОХЛОВОРОДЕБИЛУ мозги не прадаш.
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12 час.
Наиль Бакиров
Бешеных собак отстреливают , это непреложная истина !!!
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1 час.

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