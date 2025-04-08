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Царьград

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Арктика 2025: Ледники достигли рекордно низкого уровня за 47 лет наблюдений

Арктика 2025: Ледники достигли рекордно низкого уровня за 47 лет наблюдений

В марте 2025 года площадь арктического льда достигла рекордно низкого уровня за 47 лет наблюдений. Средняя температура в Европе побила все рекорды, особенно в Восточной Европе и на юго-западе России.

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