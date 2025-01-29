Асгат Сафаров поздравил членов ФСО «Динамо» РТ с 99-й годовщиной со дня образования

Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, Председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров поздравил ветеранов, спортсменов, тренеров и сотрудников с 99-й годовщиной со дня основания Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстане.
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