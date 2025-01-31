Финансирование Украины ведет в тупик, и это понимали даже американские демократы. По мнению госсекретаря США Марка Рубио, конфликт необходимо заканчивать переговорами, поскольку Украина теряет все больше территорий, и ее экономика разрушена.
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