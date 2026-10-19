МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Туристы на индонезийском острове Бали начали досрочно выезжать из отелей и переселяться поближе к аэропорту – причиной стал топливный кризис, из-за которого отдыхающие опасаются застрять без транспорта вдали от аэропорта.