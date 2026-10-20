В отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани обратилась 76-летняя местная жительница, потерявшая сына – участника специальной военной операции, с просьбой разобраться в ситуации.
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