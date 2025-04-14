Советник Трампа ответил на оскорбление Маска фразой «называли и похуже»

Советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро исключил вражду с главой Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском после оскорблений в свой адрес с его стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии