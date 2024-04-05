TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Он бесится потому что в нем очень много негатива, ему некуда деваться, поэтому он говном обмазывает всехАндрей Макаревич*...
  • Vitalich
    ещё один "народный сипец ротом"Самая дорогая рез...
  • Vitalich
    когда сдохнет эта мразь?Филиппу Киркорову...

Виктор Салтыков уважает Собчак и доверяет больше Пугачевой, чем SHAMAN, называя его “псевдопатриотом”

Виктор Салтыков уважает Собчак и доверяет больше Пугачевой, чем SHAMAN, называя его “псевдопатриотом”

Два года назад российский шоу-бизнес раскололся, а трещина продолжает стремительно расти. Некоторые артисты выпускают песни патриотического характера, в то время как другие уезжают за границу и критикуют свою родину публично.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх