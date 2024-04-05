Виктор Салтыков уважает Собчак и доверяет больше Пугачевой, чем SHAMAN, называя его “псевдопатриотом”

Два года назад российский шоу-бизнес раскололся, а трещина продолжает стремительно расти. Некоторые артисты выпускают песни патриотического характера, в то время как другие уезжают за границу и критикуют свою родину публично.
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