Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    Этот фантомас, зае...л своими экономовысерами ! Пусть пройдёт курсы повышения квалификации (а, вернее обучения) у нор...Списали деньги и ...
  • Воробей
    - "В 8:46 и 09:03 утра два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий лайнер ...Mirror: сын бен Л...
  • Александр
    Одни ответы. Когда пиндосы ёжится начнут? Они столетиями делают одно и то же. Мы только уворачиваемся и … на печку. А...Reuters: в Вашинг...

Intel заключила сделку на выпуск чипов для Пентагона за $3,5 млрд

Intel заключила сделку на выпуск чипов для Пентагона за $3,5 млрд

Корпорация Intel официально получила право на федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона после того, как достигла соглашения с официальными лицами США, сообщает Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх