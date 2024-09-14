Intel заключила сделку на выпуск чипов для Пентагона за $3,5 млрд

Корпорация Intel официально получила право на федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона после того, как достигла соглашения с официальными лицами США, сообщает Bloomberg.
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