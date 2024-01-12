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Китай

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Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи встретился с президентом Мальдив

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине встретился с президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу и призвал к расширению обменов между законодательными органами двух стран.

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