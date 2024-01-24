Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это агония»: Зеленский выдвинул территориальные претензии к России

«Это агония»: Зеленский выдвинул территориальные претензии к России

22 января в Щеневмерле отмечали "День Соборності України", он же "День Злуки" либо "День Случки".Празднество в честь провозглашения в 1919-м декларации об объединении ("Акт Злуки" или "Велика Злука") самопровозглашённых Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики, когда само объединение так и не случилось.

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