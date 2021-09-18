Что делать России с трудовыми мигрантами

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЧто делать России с трудовыми мигрантами Ирина Алкснис После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов.Вернуться к статье2313НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaКак русским из бывших республик гражданство не давать - так тут миграцонные службы стараются изо всех сил. Это, конечно, проблему дефицита трудовых рук полностью не решит, но хоть какой-то шаг вперед будет. Тем более, что мигранты из Средней Азии - это рассадник ИГИЛовских настроений.АААлекс АрхиповДаёшь народозамещение вместо импортозамещения!абрам вербинОдно другому не мешает.Сергей Федосеев...пожалел зайка лисичку и пустил её пожить в свою избушку..Людмила БаталоваВывернуто всё наизнанку. Нужно восстановить ПТУ и готовить работников из числа русских. Мигранты приносят выгоду только "бизнесменам". Для обычных граждан они - зло во всех смыслах.Людмила РедькоАй-ай-ай, на стройках людей не хватает и жилье станет дороже! а может быть кое-кому надо просто таблетки от жадности принимать? при союзе как-то без гастеров обходилисьMmikeИ побольше, побольше!:)E(Elena Sokolova (Сергеева)Не нужны они в таких количествах....Ольга СтукашоваА сколько мигрантов не работают,а занимаются распространением наркотиков!!!Поведение мигрантов стало вызывающим,они ведут себя,как хозяева жизни!Да,большинство из них работают и ведут себя нормально.Но все больше становится тех,кто просто плевали на наши устои,какими бы они им не казались!!!ВАВладимир АмосовА что? Жилье стало дешевле? Чушь. А Китай понастроил, а заселяться некому. Теперь сносит понастроенное. А у нас в них будут жить мигранты и жить целыми "колхозами"? Ну, спасибо нашему правительству!Альфия ЯруллинаРегистрация, патент, аренда жилья, на эти все удовольствия нужно минимум 30 000 рублей, а ещё питание, одежда, отправлять деньги домой. Сколько получает тогда рабочий из Азии?Викторвновь ввести статью за тунеядствоВГВладимир ГорякинМысли сошлись и облавы проводить по научным клубам и кабакам и сразу срок если не работают и не фиктивно а реально.Майер АрмановПугать ростом цен на строящееся жилье, в случае работы местных строителей, не надо, они растут, как бензин, произвольно, от спроса. Ведь без бензина и жилья не обойтись. Вот и пользуются этим недобросовестные и жадные до денег бизнесмены и государство тоже.абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.абрам вербинЖизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.СергейКогда вместо 1 экскаватора бизнесмен привозит 100 мигрантов с лопатами, то, да, нехватка рабочих рук. Вместо 1 машины по уборке улиц- 200 мигрантов с мётлами- да не хватка рабочих рук...ААлександрПохоже все забыли как они с русскими поступали и поступают в своих республиках.александр лисяковНужен мигрант? Возьми на работу 3 местных с нормальной зарплатой, после мигрант! А мигрантам - хотите жить и работать - пожалуйста! А свои порядки и законы - это дома! У нас свои порядки, соблюдайте их...Р(Раиса Утропова (Соловьева)Надо, чтобы мигранты не забывали, где они живут, наши Законы должны быть первыми. Я не должна бояться ходить по своей земле.Валентин КозловЧто касается представителей Ср.Азии, то следует учитывать менталитет этих народов. Излишняя либерализация по отношению к ним пагубна как для них самих, так и для РФ. В своё время Ислам Каримов, для того, чтобы погасить разгорающийся в республике ваххабизм, ввёл жёсткие меры пресечения. Полиция вылавливала всех подозреваемых мелкой сетью. Суды работали в три смены. Для осуждённых по этим статьям организовали спец.колонию в Каракалпакии, в пустыне. Условия содержания там были близки к Гуантанамо. И в республике установилась тишь, гладь и благодать. Но главное - подавляющее большинство населения восприняло такие меры с молчаливым пониманием. Потому что это Восток, сильный "хозяин" здесь воспринимается как должное. Изменения в поведении мигрантов, возможно, связаны и с тем, что новый Президент РУз Ш.Мирзиёев начал проводить политику либерализации, в рамках которой, например, была закрыта вышеупомянутая колония. Может быть следует и в РФ организовать подобную спец.колонию для представителей Ср.Азии.Андрей Тихоноввсех на хер в свои аулы без права возврата, а путиным и воробьёвым- пусть селят их в своих дворцах.ВХвячеслав харченкоЭто бабки для властей всех мастей, поэтому никакого "снижения" числа мигрантов не будет.Комментировать
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