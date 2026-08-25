ČTK: Чехия примет закон о выдворении осужденных иностранцев

Правительство Чехии предложило автоматически выдворять иностранцев, осужденных на срок от трех лет. Спикер Томио Окамира сообщил, что министр юстиции Ероним Тейц подготовил проект документа.
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