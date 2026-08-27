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Бу сезонда Татарстанда гриппның нинди штаммнары көтелүе билгеле булды

Татарстанда ОРВИ сезоны якынлаша. Республика халкын гриппның нинди штаммнары көтүе турында «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның ТР буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде.

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