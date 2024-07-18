"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже. По словам народного избранника, там они напали на пожилого мужчину, отняли мяч, потом ударили водителя маршрутки, затем зашли в магазин – и там устроили дебош.
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