"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже. По словам народного избранника, там они напали на пожилого мужчину, отняли мяч, потом ударили водителя маршрутки, затем зашли в магазин – и там устроили дебош.