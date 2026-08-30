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Газета.ру

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ТАСС: в разбившемся в ДТП на Ставрополье автобусе были граждане Грузии

ТАСС: в разбившемся в ДТП на Ставрополье автобусе были граждане Грузии

Большинство пассажиров автобуса, попавшего в смертельное ДТП на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае, являются гражданами Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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