Зампредседателя КНР встретился с французской делегацией 6-го Китайско-французского диалога "второго трека" на высоком уровне

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в среду встретился с французской делегацией, которая находится в Пекине для участия в 6-м Китайско-французском диалоге "второго трека" на высоком уровне.
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