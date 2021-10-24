Мюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами

ЗанозаПолитикаМюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами Выступление Путина в Сочи коснулось самых острых и животрепещущих проблем, стоящих перед Россией и русским народом.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАдольф ПешковНе хватило Путину честности сказать прямо: " Да, мы здорово обкакались перед своим народом своим глупым стремлением понравиться западу. Плохо мы изучали историю и только по своей глупости мечтали влиться в "обеспеченную " западную семью в качестве равного её члена. Сколько нам твердили коммунисты России, что не примет нас запад как равных. Он нас только в качестве колонии может терпеть. Главное, чтобы объявленный "консерватизм" не законсервировал уже существующее глубокое расслоение между людьми и народами России. Что очень характерно именно для колоний. Путину стоит на следующем форуме сообщить о решении перейти к "Новому социализму". Для этого надо вместе с глобалистами вычистить Россию от олигархов.Ирина Степанова (Одрова)Вы уже задолжались своим очищением, коммуняки! От вас бы отчистить своё государство.... (чистильщики нашлись).... дураков больше нет! Даже не мечтайте! Грудинин же конечно не оллигарх.... и иже с ним.... (вот ваша коммунячная партия обосралась,так обосралась! Навсегда ... не отмоетесь!!!Anisimova LyubovСистемный кризис современного капитализма? Это у них там на Западе? А что у нас в России? Какое общество у нас? Какой уклад? С социализмом у нас покончено, ибо социализм предполагает равноправие всех граждан, общественную собственность на средства производства. У нас этого нет. У нас частные компании, миллионеры и миллиардеры, то есть у нас тоже капитализм? Но у нашего капитализма нет системного кризиса? Он какой то особенный? И ему не страшен мировой кризис?Комментировать
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