Дугин в интервью Такеру Карлсону: "Ненависть Запада к Путину — не просто случайность"

Философ Александр Дугин дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы профессор выдвинул предположение - "ненависть Запада к Путину — не просто случайность", всё дело в том, над какими задачами работает президент России ради своей страны и граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии