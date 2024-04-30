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Дугин в интервью Такеру Карлсону: "Ненависть Запада к Путину — не просто случайность"

Дугин в интервью Такеру Карлсону: "Ненависть Запада к Путину — не просто случайность"

Философ Александр Дугин дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы профессор выдвинул предположение - "ненависть Запада к Путину — не просто случайность", всё дело в том, над какими задачами работает президент России ради своей страны и граждан.

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Комментарии
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Sergiy Che
Дугин может русскую национальную идеологию сформировать, а Путин принять её положения как гос. доктрину - этого и сцут так сильной все русофобы мира (как внешние, так и внутренние)....
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