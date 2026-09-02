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Царьград

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Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине: эксперт Хорольская описала ситуацию

Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине: эксперт Хорольская описала ситуацию

Инцидент с беспилотником в Лейпциге используется немецкими властями перед региональными выборами.Власти Германии, скорее всего, не станут передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на ужесточение риторики после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

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Svetlana Kuzmina

Глупый человечишка (Мерц), если решится на передачу Taurus Украине, то больше в Германии такого завода по производству ракет не будет никогда, это ему не Лейпциг с муляжами, а настоящий ответ на агрессию.