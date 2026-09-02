Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине: эксперт Хорольская описала ситуацию

Инцидент с беспилотником в Лейпциге используется немецкими властями перед региональными выборами.Власти Германии, скорее всего, не станут передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на ужесточение риторики после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.