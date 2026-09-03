В рамках акции представители Общественного совета поздравили детей с началом учебного года. Ребятам передали необходимые для занятий подарки и развивающие игры.
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