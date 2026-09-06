Джордж Рассел: Борьба за титул? Да я вообще об этом не думаю!LAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел признал, что после победы Кими Антонелли на Гран При Италии его положение в борьбе за чемпионский титул стало ещё сложнее.