Запреты и традиции 11 февраля, в церковный праздник святых Лаврентия Печерского и Игнатия Богоносца Алёна ЮрьеваКаждый год 11 февраля православные христиане отмечают праздник святых Лаврентия Печерского и Игнатия Богоносца.
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