Рудковская: если бы Трусова слушала Плющенко на ЧМ — стала бы чемпионкой мира

Известный музыкальный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская высказала мнение о том, почему фигуристке Александре Трусовой не удалось победить на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в марте 2021 года в Стокгольме.