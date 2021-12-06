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Рудковская: если бы Трусова слушала Плющенко на ЧМ — стала бы чемпионкой мира

Рудковская: если бы Трусова слушала Плющенко на ЧМ — стала бы чемпионкой мира

Известный музыкальный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская высказала мнение о том, почему фигуристке Александре Трусовой не удалось победить на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в марте 2021 года в Стокгольме.

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