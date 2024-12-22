ВС России заняли Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР

Об этом сообщили 22 декабря в Минобороны России.фото: t.me/gubernator_46/Российские военные за сутки освободили от противника два населенных пункта — Лозовую в Харьковской области и Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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