В Кремле прокомментировали случившееся в Белгороде

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал тревожные новости, которые пришли сегодня из Белгорода, где рано утром загорелась нефтебаза «Роснефти», а ещё два здания получили повреждения.