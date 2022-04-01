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В Кремле прокомментировали случившееся в Белгороде

В Кремле прокомментировали случившееся в Белгороде

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал тревожные новости, которые пришли сегодня из Белгорода, где рано утром загорелась нефтебаза «Роснефти», а ещё два здания получили повреждения.

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