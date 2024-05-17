Анестезиолог Ханахмедова раскрыла, чем отличается наркоз от седации

Глотать лампочку, чтобы обследовать желудок, — процедура не самая приятная. И хотя говорят, что гастроскопы сейчас не те, что раньше, людям с повышенным рвотным рефлексом и высоким болевым порогом даже такие станут в тягость.
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