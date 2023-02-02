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Кубок IBU. Боте, Юханссон, Стина Нильссон, Каррара, Гротиан, Эрдал, Хинц, Шово, Гигонна выступят в спринте

2 февраля на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет женский спринт.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 6-й этап Обертиллиах, Австрия Женщины Спринт Начало – 16.

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