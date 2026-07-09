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В Кременной (ЛНР) приостановили работу общественного транспорта из-за проблем с топливом

В Кременной (ЛНР) приостановили работу общественного транспорта из-за проблем с топливом

Власти Кременского муниципального округа в ЛНР приняли решение о временной приостановке работы общественного транспорта из-за участившихся атак БПЛА на автобусы и возникшего дефицита топлива из-за повреждения единственной автозаправочной станции (АЗС) в городе.

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