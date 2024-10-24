В Курской областной думе проводятся обыски по делу о строительстве оборонительных сооружений

В Курской области продолжается расследование дела о строительстве оборонительных сооружений. На этот раз правоохранительные органы провели обыски в нескольких компаниях, связанных с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым.
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