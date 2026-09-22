Аргументы недели
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Аргументы недели

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Рождаемость начинается в спальне

Рождаемость начинается в спальне

В российском обществе продолжаются дискуссии по поводу возможности повышения рождаемости в стране. Предложений, как всегда, много, при этом некоторые инициативы отличаются особенным креативом.

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Новый комментарий от пользователя
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Светлана

Власти начинают стимулировать граждан, смешно. Тут чтобы добраться до 10 ти детей, надо на что-то ещё одного ребёнка поднять. Вы цены видели? Меня вот коснулось, я офигела мягко говоря.