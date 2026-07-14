В Самаре задержали 11 человек за символику запрещенной партии

В начале июля текущего года сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Самаре. В распоряжение силовиков поступила информация о том, что в одном из зданий города планируется собрание экстремистской ячейки «лимоновцев».
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