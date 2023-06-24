Головинские вести

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Болтачев
    Два борщевика -это два укробоевика😂На Авангардной ли...
  • mullonen
    Умерла - так умерла. Аккурат на 40 дней вернутся... всплакнут.Рестораны McDonal...
  • Александр В
    Ну, наконец-то, а  то я так переживал, аж кушать не мог.В доме на Онежско...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх