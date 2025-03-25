Вице-премьер Госсовета КНР приветствовал увеличение числа иностранных финансовых институтов, инвестирующих в Китай

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Китай приветствует участие еще большего числа зарубежных финансовых институтов, включая хедж-фонд Citadel, в инвестиционной деятельности и ведении бизнеса в стране для совместного использования возможностей развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)