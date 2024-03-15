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ОДНОЛЮБЫ по Знаку Зодиака

Странная штука любовь, сегодня она есть, завтра её нет, с кем не бывает правда? Вот казалось бы, есть рядом человек, и вроде чувства к нему, а просыпаешься однажды утром, и мысль не даёт тебе покоя, может быть это не он? Или встречается другой, и вся голова теперь забита им.

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