Безопасность рыбы после ЧП в Чёрном море: Роспотребнадзор публикует результаты исследований Юлия ЧелкановаГлава Роспотребнадзора Анна Попова представила итоги исследований, проведённых в ответ на общественные опасения о безопасности рыбы, выловленной в Чёрном море после недавнего инцидента с танкерами.