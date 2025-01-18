Безопасность рыбы после ЧП в Чёрном море: Роспотребнадзор публикует результаты исследований Юлия ЧелкановаГлава Роспотребнадзора Анна Попова представила итоги исследований, проведённых в ответ на общественные опасения о безопасности рыбы, выловленной в Чёрном море после недавнего инцидента с танкерами.
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