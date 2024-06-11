Экс-аналитик ЦРУ рассказал о преимуществах жизни в России по сравнению с США

Ларри Джонсон рассказал, что лучшее, что есть в РФ, - сами россияне Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, который прилетал в Санкт-Петербург в дни работы ПМЭФ, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о своей поездке и о том, какие преимущества имеет жизнь в России в сравнении с США.