ЛДПР предложила вернуть студентам 50-процентную скидку на поезда и самолеты

Молодежная организация партии обратилась к министру транспорта с просьбой пересмотреть систему льготМолодежная организация ЛДПР обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с предложением пересмотреть систему студенческих льгот на транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии