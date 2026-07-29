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Daily Storm

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ЛДПР предложила вернуть студентам 50-процентную скидку на поезда и самолеты

ЛДПР предложила вернуть студентам 50-процентную скидку на поезда и самолеты

Молодежная организация партии обратилась к министру транспорта с просьбой пересмотреть систему льготМолодежная организация ЛДПР обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с предложением пересмотреть систему студенческих льгот на транспорте.

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