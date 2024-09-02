Kunitsu-Gami Path of the Goddess от Capcom частично финансировалась Xbox В июле этого года состо...

Kunitsu-Gami Path of the Goddess от Capcom частично финансировалась XboxВ июле этого года состоялся запуск Kunitsu-Gami Path of the Goddess, нового проекта, разработанного Capcom, который дебютировал в первый день в сервисе Game Pass от Microsoft.
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