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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kunitsu-Gami Path of the Goddess от Capcom частично финансировалась Xbox В июле этого года состо...

Kunitsu-Gami Path of the Goddess от Capcom частично финансировалась Xbox В июле этого года состо...

Kunitsu-Gami Path of the Goddess от Capcom частично финансировалась XboxВ июле этого года состоялся запуск Kunitsu-Gami Path of the Goddess, нового проекта, разработанного Capcom, который дебютировал в первый день в сервисе Game Pass от Microsoft.

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