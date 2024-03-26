Отмененная Милявская возопила из-за безденежья — отдала все, что было

Артистка все еще ждет возвращения на сцену. Лолита Милявская кадр YouTubeПосле жуткой трагедии в «Крокус Сити Холле», унесшей жизни 144 человек, артисты российской эстрады выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим от рук террористов и поспешили сделать пожертвования в благотворительный фонд.