После хлопка в доме на улице Энергетиков, 2Б в Щекино выбиты окна и двери, подробности выясняются.В Щекино в доме по адресу: улица Энергетиков 2Б местные жители услышали громкий хлопок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- ГМ Препараты для сни...
- И В Карелии предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым