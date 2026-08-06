Астраханские приставы выдворили 12 нелегалов прямым рейсом из Шереметьево

А с начала года – более 400 человек. Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов продолжают системную работу по выдворению иностранных граждан, игнорирующих российское миграционное законодательство.
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