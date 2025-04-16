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Смолин: ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности

Смолин: ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности

Ни один депутат Госдумы или член Совета Федерации не работает по специальности. Об этом заявил aif.ru первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя идею лишать дипломов тех, кто не работает по специальности.

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